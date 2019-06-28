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Концерт рэпера Хаски прервали из-за давки 

Рамблер 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Концерт рэпера Хаски на фестивале «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге прервали из-за давки, передает РИА «Новости».
«Концерт Хаски был отменен из-за давки. А самое главное, что толпа не прислушивалась к требованиям охраны, прорывала ограждение, жгла фаеры, и мы посчитали, что будет небезопасно продолжать проведение концерта», — рассказала пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.
Шегал сообщила, что Хаски отключили микрофон во время выступления, так как «другой возможности как-то повлиять» на ситуацию у организаторов мероприятия не было.
Концерт Хаски проходил на площадке возле башни «Исеть», на мероприятие пришли около 20 тысяч человек. Данных о пострадавших нет.
Международный музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки» (Ural Music Night) проходит в Екатеринбурге на 80 площадках. Вход на все концерты бесплатный.
Шоу-бизнес , РИА Новости , Екатеринбург
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