Концерт рэпера Хаски прервали из-за давки

«Концерт Хаски был отменен из-за давки. А самое главное, что толпа не прислушивалась к требованиям охраны, прорывала ограждение, жгла фаеры, и мы посчитали, что будет небезопасно продолжать проведение концерта», — рассказала пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.

Шегал сообщила, что Хаски отключили микрофон во время выступления, так как «другой возможности как-то повлиять» на ситуацию у организаторов мероприятия не было.

Концерт Хаски проходил на площадке возле башни «Исеть», на мероприятие пришли около 20 тысяч человек. Данных о пострадавших нет.

Международный музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки» (Ural Music Night) проходит в Екатеринбурге на 80 площадках. Вход на все концерты бесплатный.