Андрей Малахов значительно прибавил в весе

Еще несколько лет назад известный телеведущий Андрей Малахов с увлечением рассказывал о своей зависимости от физических тренировок и публиковал снимки топлес, на которых он демонстрировал свой идеальный пресс.

Впрочем, в последнее время журналист перестал делиться фотографиями без одежды. Но за него это сделала его супруга Наталья Шкулева . Она разместила в соцсетях кадры, на которых видно, что ее муж значительно набрал вес.

Позже эти снимки опубликовали другие популярные интернет-паблики. На фотографиях видно, как Малахов с увлечением ест что-то вкусненькое, а вот от его идеального пресса не осталось и следа.