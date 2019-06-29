«У вас связок нет!»: Милявская об обследовании в Германии

Певица Лолита Милявская рассказала о серьезных проблемах с голосовыми связками. Неутешительный диагноз ей поставили в Германии , где после обследования врачи заявили ей, что связок у нее практически нет, сообщает «Собеседник».

«Он меня осмотрел и сказал: «У вас связок нет!» — рассказала она о визите к фониатру.

Как пояснила певица, связки стираются из-за того, что она 35 лет поет живьем. Впрочем, врач успокоил ее, пояснив, что петь она все же сможет.

«Теперь для меня главное — использовать то, что осталось для живого пения», — поделилась Лолита.

Врачи рекомендуют ей беречь голос. Кроме того, как выяснилось, Милявской нельзя худеть. Если она резко сбрасывает вес, у нее начинаются проблемы с голосом. Сложностями оборачиваются и сильные переживания. Так, несколько лет назад Милявская рассказывала одному из изданий, что охрипла, узнав о том, что ее муж посещает психологические тренинги, основанные на технологии НЛП и сайентологии. Это сильно изменило ее супруга и заставило певицу изрядно понервничать.