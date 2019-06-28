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Бывший барабанщик Guns N' Roses госпитализирован с ножевым ранением 

Lenta.ru + ещё 8 28 июня 2019
Фото: globallookpress.com
Бывший барабанщик рок-группы Guns N' Roses Стивен Адлер был госпитализирован с ножевым ранением. Об этом сообщает портал TMZ.
Утверждается, что кто-то позвонил по номеру 911 и вызвал спасателей из дома музыканта в Лос-Анджелесе. Когда полицейские и врачи приехали на место происшествия, то выяснили, что Адлер получил ножевое ранение в живот. Отмечается, что полученная травма не угрожает жизни артиста. Также у врачей есть подозрения, что барабанщик покалечил себя сам.
Известно, что Стивен Адлер открыто боролся с наркотической зависимостью. Именно из-за злоупотребления психотропными веществами ему пришлось покинуть рок-группу в 1990-м году. Однако в 2012 он было включен в Зал славы рок-н-ролла как один из участников Guns N' Roses.
Ранее в декабре коллектив вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года, Guns N' Roses удалось заработать 71 миллион долларов.
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