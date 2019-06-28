Бывший барабанщик Guns N' Roses госпитализирован с ножевым ранением

Бывший барабанщик рок-группы Guns N' Roses Стивен Адлер был госпитализирован с ножевым ранением. Об этом сообщает портал TMZ.

Утверждается, что кто-то позвонил по номеру 911 и вызвал спасателей из дома музыканта в Лос-Анджелесе . Когда полицейские и врачи приехали на место происшествия, то выяснили, что Адлер получил ножевое ранение в живот. Отмечается, что полученная травма не угрожает жизни артиста. Также у врачей есть подозрения, что барабанщик покалечил себя сам.

Известно, что Стивен Адлер открыто боролся с наркотической зависимостью. Именно из-за злоупотребления психотропными веществами ему пришлось покинуть рок-группу в 1990-м году. Однако в 2012 он было включен в Зал славы рок-н-ролла как один из участников Guns N' Roses.

Ранее в декабре коллектив вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года, Guns N' Roses удалось заработать 71 миллион долларов.