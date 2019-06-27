«Меня похоронили»: Клара Новикова заговорила о раке

Юмористка Клара Новикова отреагировала на слухи об обнаруженном у нее раке. Артистка посетовала на то, что ее похоронили раньше времени и выразила возмущение появлением этой информации в СМИ.

Народная артистка России Клара Новикова прокомментировала слухи о том, что она борется с онкологическим заболеванием.

Подобное предположение прозвучало в СМИ, основываясь на том, что юмористка уже некоторое время практически не посещает светские мероприятия. Выяснилось, что Новикова здорова и в свои 72 года ведет активный образ жизни.

Слухи такого рода возмущают и расстраивают юмористку.

«Я очень возмущена тем, что обо мне распространяют подобные слухи. Во-первых, что значит, я нигде не появляюсь? Я веду активную жизнь: хожу на дни рождения к друзьям, практически еженедельно я играю в спектаклях в Театре на Малой Бронной. — сказала Новикова в интервью «Телепрограмме». — Подобные публикации просто возмутительны. Что за привычка хоронить живых людей? То Дроботенко похоронили, теперь принялись за меня».

Более того, Новикова призналась, что хотела найти человека, пустившего лживый слух, но ей этого не удалось.

«Автор не поставил свою фамилию под публикацией, поэтому поговорить с ним оказалось невозможно. Я выяснила, что эта молодая девушка. Хотела позвонить ей и сказать «Что же ты делаешь, милочка?».

Меня интересует, почему эта девушка не позвонила и не спросила — больна я или нет? Ведь если я не посещаю тусовки, которые интересны ей, это совсем не значит, что со мной что-то не то», — сказала Новикова.

По словам артистки, ей ужасно обидно, что все это читают ее поклонники, а многие верят в болезни, приписываемые знаменитости.

«Прошу не верить этим сплетням. У меня в жизни все хорошо! В этом году мой внук Лев закончил институт, внучка Анна — школу. Все прекрасно и чувствую я себя замечательно, но такие публикации очень расстраивают, — заключила артистка.

В этом году Новиковой исполнится 73 года. Около десяти лет назад она решила сменить амплуа — стала отдавать предпочтение драматическим ролям вместо комедийных. Первым ее опытом стал спектакль Евгения Арье «Поздняя любовь», где артистка сыграла главную роль.

В начале апреля подобные слухи опроверг коллега и бывший друг Новиковой юморист Ефим Шифрин

Он был приглашен на телешоу «Пусть говорят» Первого канала, где в самом начале устроил небольшое представление. Явившись в студию с тростью и в черных очках, сопровождаемый представителем телеканала, артист изобразил из себя немощного старика, но вскоре отбросил «реквизит» и продемонстрировал публике сияющую здоровьем улыбку.

Таким образом Шифрин ответил «доброжелателями», которые время от времени выражают опасения за его здоровье. По словам 63-летнего артиста, он регулярно занимается спортом и прекрасно себя чувствует.

«Я понял, что от этого зависит состояние моего здоровья и успехи на работе. Считаю, что артист в любом возрасте должен быть готов сыграть Ромео», — сказал он.

Позже телеведущий решил напомнить о конфликте, случившемся у артиста с коллегами-юмористами Кларой Новиковой и покойным Михаилом Евдокимовым . Инцидент произошел 13 лет назад, тогда артисты выступали в программе «Аншлаг» Регины Дубовицкой . В какой-то момент Шифрин осознал, что уже «перерос» эту передачу и готов выступать сольно.

Артист поведал о своем решении самым близким друзьям в программе — Евдокимову и Новиковой, они его не только поддержали, но и выразили желание также оставить Дубовицкую. Все же когда Шифрин объявил ведущей о своих намерениях, та выразила недоумение по этому поводу.