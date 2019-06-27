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Алибасов сыграет в «Брате-3» Барецкого 

Рамблер + ещё 1 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Бари Алибасов снимется в фильме «Брат-3», рассказал радиостанции "Говорит Москва" представитель продюсера Вадим Горжанкин.
По словам Горжанкина, главный герой фильма — поклонник группы «На-На», который мечтает попасть на «Дом-2». В фильме будет играть их музыка.
Бари Алибасов исполнит роль «главного продюсера России», которого захочет убить одна из героинь фильма, рассказал Горжанкин.
В марте музыкант и шоумен Стас Барецкий заявил, что собирается снять фильм «Брат-3». Для съемок в картине он пригласил бойца ММА Вячеслава Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан. Главную роль в продолжении культовой ленты Барецкий собирался отдать «синтоловому качку» Кириллу Терешину, известному как Руки-Базуки. Также было анонсировано участие в «Брате-3» эпатажного актера Никиты Джигурды.
Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Кирилл Терешин , Стас Барецкий , Бари Алибасов , Радиостанция "Говорит Москва"
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