Алибасов сыграет в «Брате-3» Барецкого 

Бари Алибасов снимется в фильме «Брат-3», рассказал радиостанции "Говорит Москва" представитель продюсера Вадим Горжанкин.
По словам Горжанкина, главный герой фильма — поклонник группы «На-На», который мечтает попасть на «Дом-2». В фильме будет играть их музыка.
Бари Алибасов исполнит роль «главного продюсера России», которого захочет убить одна из героинь фильма, рассказал Горжанкин.
В марте музыкант и шоумен Стас Барецкий заявил, что собирается снять фильм «Брат-3». Для съемок в картине он пригласил бойца ММА Вячеслава Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан. Главную роль в продолжении культовой ленты Барецкий собирался отдать «синтоловому качку» Кириллу Терешину, известному как Руки-Базуки. Также было анонсировано участие в «Брате-3» эпатажного актера Никиты Джигурды.