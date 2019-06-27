Алибасов сыграет в «Брате-3» Барецкого

По словам Горжанкина, главный герой фильма — поклонник группы «На-На», который мечтает попасть на «Дом-2». В фильме будет играть их музыка.

Бари Алибасов исполнит роль «главного продюсера России», которого захочет убить одна из героинь фильма, рассказал Горжанкин.