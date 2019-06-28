Похороны лидера группы «Високосный год» будут закрытыми

Похороны Ильи Калинникова лидера группы "Високосный год" пройдут в закрытом режиме, потому что так захотели его родственники, сообщает РИА "Новости".

Директор коллектива сообщил, что Илья Калинников скончался 25 июня в одной из московских клиник на 47-м году жизни, а причиной смерти стала остановка сердца.

Клавишник группы Илья Муртазин отказался сообщать дату и место похорон, так как это касается только близких Калинникова.

Рок-группа "Високосный год" была создана в 1990 году Ильей Калиниковым и получила признание благодаря таким хитам, как "Метро", "Лучшая песня о любви", "Кино", "Приносящий удачу", а также "Тихий огонек", которая использовалась в сериале "Дальнобойщики".