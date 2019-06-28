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Похороны лидера группы «Високосный год» будут закрытыми 

Газета.Ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: ВКонтакте
Похороны Ильи Калинникова лидера группы "Високосный год" пройдут в закрытом режиме, потому что так захотели его родственники, сообщает РИА "Новости".
Директор коллектива сообщил, что Илья Калинников скончался 25 июня в одной из московских клиник на 47-м году жизни, а причиной смерти стала остановка сердца.
Клавишник группы Илья Муртазин отказался сообщать дату и место похорон, так как это касается только близких Калинникова.
Рок-группа "Високосный год" была создана в 1990 году Ильей Калиниковым и получила признание благодаря таким хитам, как "Метро", "Лучшая песня о любви", "Кино", "Приносящий удачу", а также "Тихий огонек", которая использовалась в сериале "Дальнобойщики".
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