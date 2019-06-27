Скабеева «отдала» Крым Украине

pic.twitter.com/9CXHDrO3hf— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 26 июня 2019 г. Вчера в своем твиттере она опубликовала карту, напоминающую карту Российской империи, какой та была в определенный момент своей истории. Надпись на изображении гласит, что «20% территории моей империи оккупировано».

Сама Скабеева никак не прокомментировала свою публикацию. Другие пользователи соцсети сделали это 465 раз.

«Вот твоя империя. И ничего там не оккупировано. Заходи, располагайся», — написал один из них рядом с фотографией дачного туалета.

Вот твоя империя. И ничего там не оккупировано — заходи, располагайся pic.twitter.com/OUXxqJAEPP— Л. Баттерс Стотч (@L_Stotch) 26 июня 2019 г.

Другой, популярный пользователь твиттера «Проф. Преображенский», отметил, что 20% империи Скабеевой может и оккупировано, однако 78% из оставшихся 80% «не освоено и пребывает в запустении.

Одни комментаторы осуждали „императрицу“ Скабееву за заносчивость, другие выражали уверенность, что подобный твит подпадает под уголовную статью „Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности“.

Наконец, многие обратили внимание на то, на что не обратила журналистка: Крым на ее карте — украинский.