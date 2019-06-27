Скабеева «отдала» Крым Украине 

Журналистка Ольга Скабеева пожаловалась на оккупацию «своей империи», но Крым "отдала" Украине.
Вчера в своем твиттере она опубликовала карту, напоминающую карту Российской империи, какой та была в определенный момент своей истории. Надпись на изображении гласит, что «20% территории моей империи оккупировано».
pic.twitter.com/9CXHDrO3hf— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 26 июня 2019 г.
Сама Скабеева никак не прокомментировала свою публикацию. Другие пользователи соцсети сделали это 465 раз.
«Вот твоя империя. И ничего там не оккупировано. Заходи, располагайся», — написал один из них рядом с фотографией дачного туалета.
Вот твоя империя. И ничего там не оккупировано — заходи, располагайся pic.twitter.com/OUXxqJAEPP— Л. Баттерс Стотч (@L_Stotch) 26 июня 2019 г.
Другой, популярный пользователь твиттера «Проф. Преображенский», отметил, что 20% империи Скабеевой может и оккупировано, однако 78% из оставшихся 80% «не освоено и пребывает в запустении.
Одни комментаторы осуждали „императрицу“ Скабееву за заносчивость, другие выражали уверенность, что подобный твит подпадает под уголовную статью „Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности“.
Наконец, многие обратили внимание на то, на что не обратила журналистка: Крым на ее карте — украинский.
Кстати, Крым на карте этой дуры — украинский)))
Сливной бачек на премию полиняет— Заряжен свободой (@volny__veter) 26 июня 2019 г.