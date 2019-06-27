«Не обижай Гузееву»: жена Гарика Харламова ответила мужу

Кристина Асмус иронично ответила на пост своего мужа юмориста Гаика Харламова, назвавшего ее обладательницей его сердца. Девушка поинтересовалась в комментариях к записи в Instagram артиста, не обидится ли на это признание ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева

«Время мимимишности. Обладательницы моего сердца», — написал Гарик Харламов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Запись набрала к 12.30 мск 27 июня более 120 тысяч отметок «нравится». Подписчики звезды Comedy Club назвали пост «очень милым» и восхитились красотой его жены и дочери.

«Красивые девчонки у Вас, Гарик», — написала jannet_isabek.

«Самое ценное Гарик, что у тебя есть!» — уверен den_is_0506.

Среди множества комментариев шуточную запись оставила и сама жена Харламова Кристина Асмус.

«Ой, ну ничоси… Гузеева не обидится?» — иронично поинтересовалась актриса.

Ранее, по данным teleprogramma.pro, Гарик Харламов сделал нескольких колких выпадов в адрес телеведущей и ее передачи «Давай поженимся!», в том числе смонтировал видео с танцующей Гузеевой.