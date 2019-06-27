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«Если любит, простит»: Бледанс дала совет бывшей эскортнице 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: @bledans
В программе «Жить здорово!» на Первом канале обсуждают не только медицинские темы. В передаче есть постоянна рубрика «Труба правды», в которой герой анонимно может рассказать о своих проблемах.
В выпуске от 27 июля героиней рубрики стала молодая женщина, которая призналась, что в юности работала в эскорте из-за нехватки средств. Сегодня она замужем, растит ребенка. Недавно она встретила своего бывшего клиента, который узнал ее и начал требовать денег. В случае отказа, мужчина угрожает рассказать правду мужу героини.
Ведущая Елена Малышева пригласила в студию актрису Эвелину Бледанс и спросила ее, как лучше поступить женщине. Эвелина отметила, что ситуация сложная, однако у нее нет сомнений в том, как следует ее разрешить.
«Конечно же есть разные пути, чтобы из этой ситуации выйти. Конечно, можно собрать деньги, можно закрыть ему рот этими деньгами, но он не остановится, он будет просить еще, будет склонять к каким-то отношениям. И это не закончится никогда. И главное, что в душе ты будешь постоянно ждать, а вдруг еще какой-то клиент появится так же, а вдруг этот не даст жизни. Поэтому, мое личное мнение, как бы я поступила: я бы сказала правду. Если с этим мужчиной они имеют совместного ребенка, если он ее любит, он ее простит. И еще настучит по башке этому мужику», — эмоционально заявила Бледанс.
По словам актрисы, если муж начнет осуждать жену и ставить ей в вину ее прошлое, значит любви нет и с таким человеком не стоит жить вместе. Она подчеркнула, что героиня программы не была обязана рассказывать мужу об этом этапе своей жизни, так как это было до встречи с ним.
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Шоу-бизнес , Елена Малышева , Эвелина Бледанс
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