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Умер актер из сериалов «Сверхъестественное» и «Секретные материалы» 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Max Morse / Reuters
Американский актер Билли Драго умер на 74-м году жизни. Об этом The Hollywood Reporter сообщил его представитель.
Он скончался в понедельник, 24 июня, в Лос-Анджелесе. Причина смерти не уточняется.
Билли Драго (настоящее имя — Уильям Юджин Берроуз) начал сниматься в кино в 1979 году. Отмечается, что у него были индейские корни, поэтому изначально в кино и на телевидении ему доставались роли индейцев.
Его самые известные роли — демон Барбаса в «Зачарованных» и Фрэнк Нитти в «Неприкасаемых». Кроме того, актер снимался в сериалах «Сверхъестественное», «Секретные материалы», «Детективное агентство "Лунный свет"». Всего Драго сыграл в 107 картинах, а также несколько раз выступил в качестве продюсера и сценариста кино.
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Шоу-бизнес , Билли Драго , Лос-Анджелес
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