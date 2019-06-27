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Умер солист «Високосного года» 

Рамблер + ещё 23 3 минуты назад
Фото: Instagram
Умер Илья Калинников — основатель и солист группы «Високосный год». Об этом в своем фейсбуке рассказал директор коллектива Алексей Кан.
По его словам, 25 июня сердце 47-летнего Ильи Калинникова остановилось. В это время музыкант находился в одной из больниц Москвы. Других подробностей произошедшего Кан не упомянул.
Директор группы напомнил, что «Високосный год» был создан в конце 1980-х, а в начале 2000-х выпустил единственный альбом «Который возвращается». Альбом стал платиновым.
«Песни Ильи признавали «своими» и слушатели шансона, и рок-аудитория. Сложно вспомнить, кто еще в 1990-2000 годы умел так доходчиво и лаконично рассказывать истории в песнях», — отметил Кан.
В 2010-х Калинников и его группа выступали редко. В 2014-м состоялось выступление «Високосного года» на фестивале «Нашествие».
Самые известные сочиненные Калинниковым песни — «Кино», «Метро», «Тихий огонек», «Приносящий удачу», «Шестой день осени» и «Лучшая песня о любви».
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