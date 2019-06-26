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Ивлеева потратила на украшения миллион рублей 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: News.ru
Настя Ивлеева пригласила в «Agent Show» Любовь Успенскую. Особенность шоу заключается в том, что на вопросы отвечает не только гостья, но и ведущая. Ивлеева призналась, что самое дорогое украшение она купила от бренда Bulgari. За два кольца и браслет блогер отдала в магазине сразу миллион рублей, причем сделала это наличными.
«Боже мой, какое это было великолепное счастье, когда я стояла и просто наличкой кассирам отдавала деньги, а они пересчитывали и перекладывали их в стопочки, упаковывали украшения… Я вышла такая одухотворенная! Это кайф», — рассказала Настя Ивлеева.
Любовь Успенская поддержала ведущую. Она процитировала слова своей подруги: «То, что я могу себе купить, ни один мужчина не может подарить». Певица также чаще сама покупает себе предметы роскоши, чем получает подарки.
Также Настя Ивлеева призналась, что никогда не брала деньги у своего парня. Сейчас ведущая встречается с рэпером Элджеем. О дорогих подарках парня Ивлеева ни разу не говорила, но ходили слухи о помолвочном кольце.
Экс-ведущая «Орла и решки» нашла общий язык с Успенской. Они обе заработали славу самостоятельно, без помощи мужчин. Ивлеева вспомнила, как работала хостес в ночном клубе. За ней ухаживали богатые мужчины, а её коллеги мечтали выгодно выйти замуж.
В какой-то момент Настя Ивлеева подумала, что не успела реализоваться, поэтому могла попробовать завести роман с бизнесменом. Однако воспитание и характер не позволили ей этого сделать.
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская
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