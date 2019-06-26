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«Идет по моим стопам»: Джигурда прокомментировал клип Киркорова 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: РИА Новости
Никита Джигурда хорошо известен поклонникам не столько своим творчеством, сколько эпатажными выходками на развлекательных телешоу. Между тем, в его послужном списке десятки ролей в кино, режиссерская и сценарная работа.
Подкован Джигурда и в вокальном мастерстве. Как знаток отечественной эстрады, шоумен прокомментировал новый клип Филиппа Киркорова «Стеснение пропало», который многим поклонникам понравился, как и многим зрителям пришелся не по душе.
Как считает Джигурда, знаменитый поп-король идет по его стопам. Последние его работы насыщены хайпом и эпатажем, чем сам Никита Борисович занимается уже много лет. В этом плане он стал первым в российском шоу-бизнесе и все, чего в свое время не хватило Джигурде, чтобы стать популярнее Киркорова — это денег.
«По сути, я делал то же самое 10-12 лет назад. Есть в ролике момент, где Филипп принимает роды, — у меня это уже было», — поведал шоумен порталу teleprogramma.pro.
Джигурда подчеркнул: ему по-настоящему нравится то, что делает Филипп, и то, как близок он к молодежи. Но болгарский исполнитель в некотором роде является его последователем.
«Киркоров идет по моим стопам», — уверяет актер и певец.
Напомним, скандальную известность Джигурде принесли видеозаписи, которые он разместил в интернете. Артист записал на видео, как рожает его супруга Марина Анисина.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Никита Джигурда , Марина Анисина
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