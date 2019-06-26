Eminem потерял биологического отца 

Биологический отец американского рэпера Eminem Маршалл Брюс Мэтерс младший скончался. Ему было 67 лет. Об этом сообщили News.ru со ссылкой на TMZ.
Мэтерс скончался от сердечного приступа недалеко от Форт-Уэйна, штат Индиана.
Сообщается, что мужчина вел скромный образ жизни. Он ушел из семьи, когда молодому певцу было всего два года.
Eminem, чье настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс III, неоднократно высказывал свою неприязнь по отношению к отцу, в том числе в своем творчестве. Песни «My Name Is» и «Cleanin 'Out My Closet» больше всего отражают чувства артиста.