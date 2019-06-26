«Меня это убивало»: Лариса Гузеева высказалась о предательствах в жизни

Лариса Гузеева старается уберечь свою дочь от ошибок, которые сама совершала в молодости. Знаменитая телесваха признается, что характер у нее всегда был непростой, ничьих советов она не слушала, а дочь Леля, которой не исполнилось еще и двадцати, во всем похожа на мать в юности.

Тем не менее, ведущая старается научить наследницу разбираться в людях и проявлять в отношениях здоровый цинизм. Как рассказала Гузеева, когда-то она была готова на многое за одно только прозвучавшее в ее сторону ласковое слово. В итоге ей не раз пришлось проливать слезы, сталкиваясь с предательством людей, которые хотели лишь воспользоваться ей.

«Не могу сказать, чтобы прямо так часто сталкивалась с предательствами, но я так их переживала, лежала пластом, не могла ни рукой, ни ногой пошевелить. Меня это убивало», — отмечает Гузеева в интервью wday.ru.

Вспоминая, как тяжело она проходила эти разочарования, звезда «Давай поженимся!» надеется, что с дочерью такого не произойдет.

«Как уберечь Лелю, не знаю. Но она умная девка, соображает», — говорит артистка.