Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Меня это убивало»: Лариса Гузеева высказалась о предательствах в жизни 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лариса Гузеева старается уберечь свою дочь от ошибок, которые сама совершала в молодости. Знаменитая телесваха признается, что характер у нее всегда был непростой, ничьих советов она не слушала, а дочь Леля, которой не исполнилось еще и двадцати, во всем похожа на мать в юности.
Тем не менее, ведущая старается научить наследницу разбираться в людях и проявлять в отношениях здоровый цинизм. Как рассказала Гузеева, когда-то она была готова на многое за одно только прозвучавшее в ее сторону ласковое слово. В итоге ей не раз пришлось проливать слезы, сталкиваясь с предательством людей, которые хотели лишь воспользоваться ей.
«Не могу сказать, чтобы прямо так часто сталкивалась с предательствами, но я так их переживала, лежала пластом, не могла ни рукой, ни ногой пошевелить. Меня это убивало», — отмечает Гузеева в интервью wday.ru.
Вспоминая, как тяжело она проходила эти разочарования, звезда «Давай поженимся!» надеется, что с дочерью такого не произойдет.
«Как уберечь Лелю, не знаю. Но она умная девка, соображает», — говорит артистка.
Вот уже двадцать лет Лариса Гузеева счастлива в браке с отцом своей дочери Игорем Бухаровым. Как писал портал teleprogramma.pro, как и в любой семье, иногда в паре случаются ссоры. Конфликты супруги решают просто. Они просто разъезжаются, пока не остынут, по разным домам.
Teleprogramma.pro: последние новости
Хлебникова после слухов об алкоголизме начала писать картины «Идет по моим стопам»: Джигурда прокомментировал клип Киркорова Мама пропавшей балерины Большого театра впервые дала интервью
Комментарии1
Шоу-бизнес , Игорь Бухаров , Лариса Гузеева , Woman's Day
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна новая должность Евкурова16
Выход из ДРСМД: НАТО анонсировало ответные меры
Пока вы не уснули: Крымский мост предложили разобрать34
МИД РФ направил Украине ноту по морякам77
ПАСЕ вернула полномочия России282
Видео
04:54
Названа причина массовой гибели рыбы на Байкале
Экология Общество
05:02
Делегация Украины покинула ПАСЕ
В мире Украина
03:42
Грузия нашла замену российским туристам
В мире СНГ
00:44
Стала известна новая должность Евкурова
Политика
05:16
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ
Политика
05:16
ПАСЕ вернула полномочия России
Политика
00:41
Российский дрон-камикадзе показали в действии
Армия Оружие
03:39
«Полная задница». Крымский мост предложили разобрать
Общество
05:07
Названа еще одна версия гибели группы Дятлова
Происшествия
00:56
Рожать вместо учебы. Чиновница дала совет девочкам
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение