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Умер актер из фильма о Джеймсе Бонде 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Из к/ф "Из-за кошек" (1973)
На 82-м году жизни скончался британский актер Брайан Марашлл. Об этом сообщила агент артиста Эста Чархам в своем Twitter-аккаунте.
«Так грустно, что мой дорогой старый приятель Брайан Маршалл покинул нас», — написала Эста Чархам, отметив, что Маршалл был настолько хорошим актером, что многие просто не могли оценить этого в полной мере. «Его работы — образцы классического британского и австралийского телевидения», — заключила она.
Причины смерти, а также дата прощания с актером не называются.
Наибольшую известность Брайану Маршаллу принесла роль командора Тэлболта в фильме о Джеймсе Бонде — «Шпион, который меня любил». Помимо этого артист снимался в сериалах «Ярмарка тщеславия» и «Сага о Форсайтах».
Ранее в июне стало известно о смерти американского актера Макса Райта, сыгравшего Уилли Тэннера в популярном в 1980-х сериале «Альф». Ему было 75 лет.
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Шоу-бизнес , Макс Райт , Брайан Маршалл
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