Виторган после развода с Собчак заговорил о предательстве

Актёр Максим Виторган разместил пост на своей странице в Instagram, в котором привёл свои рассуждения по поводу предательства. Бывший муж Ксении Собчак призвал подписчиков не тратить на предателей время, напрасно ожидая от них раскаяния.

«Предатель по сути никогда не почувствует себя предателем. С одной стороны человеку всегда надо давать шанс на раскаяние, а с другой — большая ошибка относиться к «настоящим и убеждённым», как к нормальным людям», — отметил актёр (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

По его словам, от предателей не стоит ждать даже внутреннего «покаяния».

«Пока вы тратите на них своё время, глупость, подлость или беспринципность потихоньку окрашивают вас в свои цвета. Берегите себя!» — заявил Виторган.

Он также отметил, что названные им категории «субъективны и относительны», но выразил надежду, что «свои найдут своих и успокоятся».

Ранее Ксения Собчак раскрыла подробности расставания с супругом. По её словам, виной всему стали недомолвки и взаимные претензии друг к другу.