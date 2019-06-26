Звезда «Кар-Мэн» Лемох отказался от дочери

Звезда 1990-х, фронтмен группы "Кар-Мэн" Сергей Лемох отказался от старшей дочери Людмилы, которая страдает от наркотической и алкогольной зависимости.

Людмила пришла на передачу "Пусть говорят", чтобы рассказать, что избавилась от вредных привычек и сейчас готова самостоятельно заботиться о шестилетней дочери Марине, воспитание которой взяла на себя 80-летняя бабушка.

Сейчас Людмилу хотят лишить родительских прав, и она, как сообщает Teleprogramma.pro, нуждается в финансовой помощи звездного отца. Ведущий шоу Дмитрий Борисов попытался помочь дочери певца связаться с ним, однако сделать этого не удалось, а ворота особняка, где живет Лемох, девушке не открыли.

Первая супруга Лемоха Наталья, мать Людмилы, умерла от рака через несколько лет после развода. Младшая дочь Лемоха от этого брака Алиса работала телеведущей, у нее есть дочка Аврора.

Ранее сообщалось, что отвергнутый сын Семчева сделал его дедом.