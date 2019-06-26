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Эвелина Бледанс потроллила Бари Алибасова на больничной койке 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: @bledans
50-летняя актриса Эвелина Бледанс напугала подписчиков снимками под капельницей на больничной койке.
В соцсети Инстаграм актриса опубликовала снимки, на которых она лежит с прикрытыми глазами на медицинской кушетке. От руки актрисы тянется капельница. В описании фото она не дала каких-либо пояснений о своем физическом состоянии, а лишь пожелала поклонникам не болеть. «Здоровья всем! Берегите себя!», — написала Бледанс.
Пользователей привлёк хештег #синдромБари, в котором Бледанс сделала явную отсылку на скандал, связанный с госпитализацией Бари Алибасова.
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Шоу-бизнес , Эвелина Бледанс , Бари Алибасов
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