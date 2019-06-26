Эвелина Бледанс потроллила Бари Алибасова на больничной койке

В соцсети Инстаграм актриса опубликовала снимки, на которых она лежит с прикрытыми глазами на медицинской кушетке. От руки актрисы тянется капельница. В описании фото она не дала каких-либо пояснений о своем физическом состоянии, а лишь пожелала поклонникам не болеть. «Здоровья всем! Берегите себя!», — написала Бледанс.