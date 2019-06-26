Алибасов предъявил доказательства отравления

Бари Алибасов , пытаясь доказать, что история с отравлением «Кротом» не была спланированной пиар-акцией, опубликовал копию выписки из медицинской карты, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

В документе, выписанном в НИИ им. Н. В. Склифосовского, говорится, что 72-летний Бари Алибасов провёл в медицинском учреждении 13 дней с диагнозом «химическое отправление прожигающей жидкостью (щелочь „Крот“)». В результате пострадала слизистая ротоглотка, пищевод и желудок продюсера, а также зафиксированы осложнения: «распространённый язвенно-некротический ожоговый эзофагит и распространённый эрозивный ожоговый гастрит».

Говорит Москва

По словам PR-директора Алибасова и группы «На-На» Вадима Горожанкина, в анализах продюсера были найдены психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.

Ранее бывший директор актёра Никиты Джигурды Анна Саврасова назвала историю с отравлением Бари Алибасова спланированной пиар-акцией. По её словам, на возникшем общественном резонансе, продюсер заработал не менее двух миллионов рублей. В счёт пошли деньги за участие Алибасова в различных ток-шоу: якобы за первое после болезни интервью продюсеру дали 300 тысяч рублей, затем за присутствие в студии программы «Привет, Андрей!» Бари получил ещё 500 тысяч рублей. Кроме того, видеозапись, на которой было запечатлено промывание желудка продюсера, была оценена в 10 тысяч долларов.

Позже в интервью изданию Nation News сам Алибасов заявил, что не инсценировал собственное отравление, заявив, что в процессе лечения лежал под наркозом, а также «рыдал и плакал» под сильно затянутыми ремнями.