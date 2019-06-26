«Кричала диким смехом»: Рудковская столкнулась с необъяснимым

Продюсер Яна Рудковская на своей странице в Instagram рассказала подписчикам, что её семья столкнулась с необъяснимыми явлениями, которые начали происходить на третьем этаже фамильного особняка. По описанию событий похоже, что в звёздном доме завёлся полтергейст.

Рудковская заявила, что дверь в комнату её сына начала резко открываться ночью несмотря на то, что обычно для этого требуется сильно нажать на ручку. Также из гардеробной слышны были звуки, будто игрушка "кричала диким смехом". При этом продюсер отметила, что с необъяснимыми явлениями столкнулся и обслуживающий персонал.

«Няня Саши пожаловалась, что чувствует присутствие кого-то постоянно, как-будто кто-то ходит рядом, странные шумы и звуки!», — подчеркнула Рудковская (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

На полтергейста реагирует даже маленькая собачка Фифа, которая, поднимаясь на третий этаж, начинает рычать и лаять в темноту.

«Вчера всем после этого события стало жутковато, товарищи! Часы постоянно показывают неправильное время! То останавливаются, то снова идут, хотя батарейки меняем постоянно», — изумляется Рудковская.