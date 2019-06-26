Пьеха рассказал о болезни

Стас Пьеха — классный, заявил сам певец в своем инстаграме.

«Я занимаюсь спортом, успешен в работе, в бизнесе, в медицине. Духовный рост, ЗОЖ, любовь к себе… Заработал на машину, квартиру, часы и даже несколько лимитированных кроссовок. Я классный!» — написал он вчера вечером в подписи к своему фото.

При этом Пьеха добавил, что, «если честно», на днях он отравился, простудился, а его суставы заболели. По этим причинам у него нет сил, желания и вдохновения делать что-либо, на тренировку ему нельзя, в открытый бассейн тоже, а погода — «*** (плохая. — Прим. ред.)».

Следом певец сообщил, что пойдет стричься, к врачу и на лекцию, «чтобы не гнать», и пожелал подписчикам хорошего дня. Свой текст Пьеха сопроводил хештегами #идитыпьеха, #ехайпьеха, #станьклассным, #илиумри.

«Биполярно», — оценила публикацию артиста одна из его подписчиц.