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Пьеха рассказал о болезни 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: @wolfieha
Стас Пьеха — классный, заявил сам певец в своем инстаграме.
«Я занимаюсь спортом, успешен в работе, в бизнесе, в медицине. Духовный рост, ЗОЖ, любовь к себе… Заработал на машину, квартиру, часы и даже несколько лимитированных кроссовок. Я классный!» — написал он вчера вечером в подписи к своему фото.
При этом Пьеха добавил, что, «если честно», на днях он отравился, простудился, а его суставы заболели. По этим причинам у него нет сил, желания и вдохновения делать что-либо, на тренировку ему нельзя, в открытый бассейн тоже, а погода — «*** (плохая. — Прим. ред.)».
Следом певец сообщил, что пойдет стричься, к врачу и на лекцию, «чтобы не гнать», и пожелал подписчикам хорошего дня. Свой текст Пьеха сопроводил хештегами #идитыпьеха, #ехайпьеха, #станьклассным, #илиумри.
«Биполярно», — оценила публикацию артиста одна из его подписчиц.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Стас Пьеха
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