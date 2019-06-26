Кикабидзе посоветовали забыть о корпоративах в России из-за поддержки оппозиции Грузии

Пользователи Twitter посоветовали актеру и режиссеру Вахтангу Кикабидзе отказаться от заработка на российских корпоративах. Так они отреагировали на его позицию относительно политической обстановки в Грузии . Многим пользователям социальной сети не понравилось, что 80-летний артист поддержал сторону протестующих.

«Сами пригласили в парламент гостей, и сами же их тяжко оскорбили и фактически вытолкали вон. Можно ли было хуже опозорить себя и свою страну? А Кикабидзе просто старый дурак, побирающийся на корпоративах в России», — написала Наташа Мелл.

«Если он высокоморален, то пусть откажется от денег, полученных в стране «агрессоре», и более не ездит сюда за подпиткой даже на корпоративы», — отметил Андрей Миненко. «Старческий маразм, жаль», — указал Nikolay Tikhomirov. Однако нашлись и те, кто встал на защиту советского актера. «Какая-то странная тема для артиста и певца стать экспертом в политологии», — заметил Михаил.

Политическая обстановка в Грузии обострилась 20 июня. В тот день в Тбилиси проходила Межпарламентская ассамблея православия, куда вошла российская делегация. В ее составе был депутат Госдумы Сергей Гаврилов . На открытии мероприятия он занял предложенное ему кресло спикера парламента. Это вызвало негатив со стороны оппозиционных депутатов Грузии. Позже у здания парламента начался массовый протест. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков, напоминает RT.