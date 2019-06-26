Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кикабидзе посоветовали забыть о корпоративах в России из-за поддержки оппозиции Грузии 

Ura.Ru 21 минуту назад
Пользователи Twitter посоветовали актеру и режиссеру Вахтангу Кикабидзе отказаться от заработка на российских корпоративах. Так они отреагировали на его позицию относительно политической обстановки в Грузии. Многим пользователям социальной сети не понравилось, что 80-летний артист поддержал сторону протестующих.
«Сами пригласили в парламент гостей, и сами же их тяжко оскорбили и фактически вытолкали вон. Можно ли было хуже опозорить себя и свою страну? А Кикабидзе просто старый дурак, побирающийся на корпоративах в России», — написала Наташа Мелл.
«Если он высокоморален, то пусть откажется от денег, полученных в стране «агрессоре», и более не ездит сюда за подпиткой даже на корпоративы», — отметил Андрей Миненко. «Старческий маразм, жаль», — указал Nikolay Tikhomirov. Однако нашлись и те, кто встал на защиту советского актера. «Какая-то странная тема для артиста и певца стать экспертом в политологии», — заметил Михаил.
Политическая обстановка в Грузии обострилась 20 июня. В тот день в Тбилиси проходила Межпарламентская ассамблея православия, куда вошла российская делегация. В ее составе был депутат Госдумы Сергей Гаврилов. На открытии мероприятия он занял предложенное ему кресло спикера парламента. Это вызвало негатив со стороны оппозиционных депутатов Грузии. Позже у здания парламента начался массовый протест. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков, напоминает RT.
Бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе заявила, что вина за антироссийские протесты лежит на властях республики, пишет «Национальная служба новостей».
Ura.Ru: последние новости
Сбежавшая из РФ Ротару нашла способ быть ближе к российскому зрителю Толкнувший Скабееву украинский депутат оскорбил ее в прямом эфире. ВИДЕО Киркоров отреагировал на отзывы о новом клипе. «Поседел от ваших комментариев»
Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Саломе Зурабишвили , Сергей Гаврилов , Нино Бурджанадзе , Вахтанг Кикабидзе , Госдума , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцы кафе в Тбилиси пожалели о сборе для россиян909
Вакарчук рассказал о превращении Зеленского в зомби3
Жена Саакашвили поставила России условие321
Вода в Байкале отравлена1
«Лимонадный отравитель»: названо число жертв10
Видео
03:11
МИД увидел след США в распространении Эболы
Политика
00:49
«Мерзкая карлица». Жена Доренко ответила Соловьеву
Общество
03:42
Владельцы кафе в Тбилиси пожалели о сборе для россиян
В мире Кавказ
01:24
Сова поможет самолетам уничтожать противника
Армия Оружие
00:40
Племянница Скрипаля заявила о его сделке с Британией
Общество
02:15
«Лимонадный отравитель»: названо число жертв
Криминал Происшествия
02:59
Россиянам запретят посещать Байкал
Экология Общество
00:47
«Потоки грязи разрывали людей на части»
Катастрофы Происшествия
05:20
Трамп пообещал Ирану уничтожение
В мире Азия
01:57
Допрос отравителя газировкой попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии