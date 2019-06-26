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Гражданин РФ Депардье намерен получить турецкий паспорт 

News.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Знаменитый французский актёр Жерар Депардье, с 2013 года являющийся гражданином России, решил получить турецкий паспорт уже в этом году.
Я намерен посетить Турцию в октябре и поговорить с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, — приводит газета Aydinlik слова Депардье.
О своём намерении он сообщил в ходе поездки в Северную Корею, куда его пригласили на празднование 70-летняя годовщины образования КНДР.
В начале января на сайте Федеральной службы судебных приставов появилась информация о том, что российским налоговым органам ООО «ПЦ Жерара Депардье» не выплатило 6 тысяч 600 рублей. В июле руководитель УФНС России по Республике Мордовия Светлана Вишнякова заявила, что ведомство пыталось взыскать долги с Депардье, который прописан в регионе, из-за технической ошибки.
Ранее News.ru писал о том, что 2 декабря 2018 года Депардье прописался в Новосибирске. Решение поменять прописку в Саранске на прописку в Новосибирске связано с выгодным географическим положением.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Реджеп Эрдоган , Светлана Вишнякова , Жерар Депардье , Федеральная налоговая служба , Турция
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