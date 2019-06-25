Бари Алибасов рассказал журналистам о своем состоянии

Музыкальный продюсер Бари Алибасов возле дверей своей квартиры уделил пару минут разговору с журналистами. Он рассказал о состоянии здоровья и памяти после выписки из больницы.

Алибасов отметил, что ничего не забыл. Кроме того, он сообщил о том, как себя в настоящее время чувствует его любимый кот Чуча. Оказалось, с питомцем продюсера все в порядке.

— Самое мое большое счастье, что он жив и здоров, -сообщил Алибасов журналистам «Москва24».

Напомним, что музыкальный продюсер провел почти две недели в институте имени Склифосовского после того, как по ошибке выпил средство для прочистки труб. После выписки ему поступило предложение уехать на лечение в Казахстан.

Пока Алибасов находился в клинике, поступила информация о пропаже любимого кота продюсера. Позже пиар-директор основателя групп «Интеграл» и «На-На» Вадим Горжанкин рассказал, что Чуча нашелся.