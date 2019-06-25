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Не стало Аллы Борисовны Покровской! Гениального и мудрого человека, моего любимейшего педагога и актрисы! Несколько поколений актеров благодарны Алле Борисовне за то, что они умеют в профессии! И я в том числе! Это все она— Точная, Честная, Прямая, Мудрая! Я счастлив, что я учился у нее несколько лет в школе-студии МХАТ, горд тем, что режиссёром моей дипломной работы— спектакля «Несколько Дней ИЗ Жизни Алеши Карамазова» была именно она. На моем поступлении в школу-студию, я попал именно к ней на прослушивание… из нашей десятки она взяла только меня… Алла Борисовна! спасибо за тот шанс 20 лет назад, я очень надеюсь, что я не подвел вас! Это Невероятная потеря! Царствие Небесное и Светлая Память! Ушли из жизни все наши худруки курса.. сначала Роман Козак, затем недавно Дмитрий Брусникин, и вот теперь Алла Борисовна… больно невыносимо…
«Режиссёром моей дипломной работы — спектакля «Несколько Дней из жизни Алеши Карамазова» была именно она. На моем поступлении в школу-студию, я попал именно к ней на прослушивание… из нашей десятки она взяла только меня… Алла Борисовна! Спасибо за тот шанс 20 лет назад, я очень надеюсь, что я не подвел вас!», — написал певец.