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Сергей Лазарев почтил память Аллы Покровской 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мир российского кино и театра понес очередную потерю — не стало знаменитой актрисы и матери Михаила Ефремова — Аллы Покровской. Она ушла из жизни в возрасте 81 года. Похороны народной артистки состоятся 27 июня на Троекуровском кладбище в столице, а до этого поклонники и коллеги смогут с ней проститься в Московском художественном театре.
Свои слова соболезнования и скорби написал на личной странице в соцсети Instagram Сергей Лазарев. Для него смерть Покровской — серьезная утрата. У артиста много воспоминаний связаны с актрисой. Так, Лазарев поблагодарил Аллу Борисовну за то, что она дала ему шанс проявить себя еще на заре карьеры.
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Не стало Аллы Борисовны Покровской! Гениального и мудрого человека, моего любимейшего педагога и актрисы! Несколько поколений актеров благодарны Алле Борисовне за то, что они умеют в профессии! И я в том числе! Это все она— Точная, Честная, Прямая, Мудрая! Я счастлив, что я учился у нее несколько лет в школе-студии МХАТ, горд тем, что режиссёром моей дипломной работы— спектакля «Несколько Дней ИЗ Жизни Алеши Карамазова» была именно она. На моем поступлении в школу-студию, я попал именно к ней на прослушивание… из нашей десятки она взяла только меня… Алла Борисовна! спасибо за тот шанс 20 лет назад, я очень надеюсь, что я не подвел вас! Это Невероятная потеря! Царствие Небесное и Светлая Память! Ушли из жизни все наши худруки курса.. сначала Роман Козак, затем недавно Дмитрий Брусникин, и вот теперь Алла Борисовна… больно невыносимо…

Публикация от  Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

«Режиссёром моей дипломной работы — спектакля «Несколько Дней из жизни Алеши Карамазова» была именно она. На моем поступлении в школу-студию, я попал именно к ней на прослушивание… из нашей десятки она взяла только меня… Алла Борисовна! Спасибо за тот шанс 20 лет назад, я очень надеюсь, что я не подвел вас!», — написал певец.
Артист еще раз добавил, что уход Аллы Покровской — это невероятная потеря для многих.
Отметим, что последней значимой киноработой для актрисы стал фильм «Высоцкий: спасибо, что живой», где Покровская сыграла роль матери легендарного музыканта.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Лазарев , Алла Покровская
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