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Садальский вспомнил, как признавался в любви Алле Покровской 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: РИА Новости
Смерть легендарной актрисы Аллы Покровской стала серьезным ударом для Станислава Садальского, который принес слова соболезнования родным артистки.
В Instagram актер вспомнил о ярком таланте своей коллеги. Он отметил, что актриса, режиссер и профессор пять десятилетий отдала сцене и стала настоящим столпом театра «Современник», его символом. Когда-то он играл с Покровской в постановке «Фантазии Фарятьева».
«Я ей признавался там в любви, говорил: «Я люблю вас так, как никто никогда никого не любил…», — пишет Садальский в соцсети.
Артист отметил, что с Аллой Покровской можно будет проститься в здании МХТ имени Чехова. В четверг, 27 июня, состоится прощальная церемония, затем церковное отпевание, после этого траурная процессия отправится на Троекуровское кладбище.
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🙏🏽Я ей признавался в любви, говорил: я люблю вас так, как никто, никогда, никого не любил… 🗣Ушла Алла Покровская. Актриса, режиссер, профессор. Она родилась в один день с Гретой Гарбо, но на 32 года позже. Ее назвали в честь Аллы Константиновны Тарасовой Жена Олега Ефремова и мама Миши. Одна из символов театра Современник, полвека отдавшая этой сцене. Моя партнерша по «Фантазиям Фарятьева»… Я играл Павла, она — Александру. Я ей признавался там в любви, говорил: я люблю вас так, как никто, никогда, никого не любил… А она любила Бедхудова… ✔️✔️✔️✔️✔️восхищался ее смелости в Советское время, когда выдворяли из страны Вишневскую с Ростроповичем, не побоялась придти и проводить эту великую семью… Искренние соболезнования Мише и семье. Прощание с актрисой пройдет 27 июня в МХТ имени Чехова с 11:00. В 13:00 — отпевание в храме Софии Премудрости Божией. Похороны на Троекуровском кладбище #прощай #аллапокровская #покровская #михаилефремов #ефремов #мхт #современник #чувашия #потомкияковлева #садальский #простиипрощай #рип #народнаяартистка

Публикация от  Стас Садальский️🎬 (@stassadal)

Причину смерти 81-летней актрисы ранее озвучил ее сын Михаил Ефремов. По его словам, в последние несколько лет мать тяжело болела, в итоге недуг оказался сильнее. На протяжении последних двух недель артистка находилась в реанимации, сын ежедневно дежурил у ее кровати.
«Скончалась от сепсиса, заражения крови», — пояснил Ефремов.
Актер добавил, что проблемы с печенью не позволили медикам сделать матери переливание крови, которое могло бы ее спасти.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Алла Покровская
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