«Я ей признавался там в любви, говорил: «Я люблю вас так, как никто никогда никого не любил…», — пишет Садальский в соцсети.
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🙏🏽Я ей признавался в любви, говорил: я люблю вас так, как никто, никогда, никого не любил… 🗣Ушла Алла Покровская. Актриса, режиссер, профессор. Она родилась в один день с Гретой Гарбо, но на 32 года позже. Ее назвали в честь Аллы Константиновны Тарасовой Жена Олега Ефремова и мама Миши. Одна из символов театра Современник, полвека отдавшая этой сцене. Моя партнерша по «Фантазиям Фарятьева»… Я играл Павла, она — Александру. Я ей признавался там в любви, говорил: я люблю вас так, как никто, никогда, никого не любил… А она любила Бедхудова… ✔️✔️✔️✔️✔️восхищался ее смелости в Советское время, когда выдворяли из страны Вишневскую с Ростроповичем, не побоялась придти и проводить эту великую семью… Искренние соболезнования Мише и семье. Прощание с актрисой пройдет 27 июня в МХТ имени Чехова с 11:00. В 13:00 — отпевание в храме Софии Премудрости Божией. Похороны на Троекуровском кладбище #прощай #аллапокровская #покровская #михаилефремов #ефремов #мхт #современник #чувашия #потомкияковлева #садальский #простиипрощай #рип #народнаяартистка
«Скончалась от сепсиса, заражения крови», — пояснил Ефремов.