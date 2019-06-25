России не поздоровится? Бродвей задумал страшную месть

Нью-Йорке состоялась трансляция пьесы «Расследование: Поиск правды в десяти актах» («The Investigation: A Search for the Truth in Ten Acts»), созданной по мотивам доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в президентскую кампанию США в 2016 году.

Как сообщает The New York Post, в качестве сценариста выступил лауреат Пулитцеровской премии Роберт Шенккан . По его словам, он «был расстроен» тем, что малое количество людей смогли ознакомиться с 448-страничным докладом, поэтому он решил адаптировать его для широкой публики.

Чтение пьесы прошло при поддержке компании Law Works, которая занимается информированием общественности о важности верховенства закона и судебных институтов. На сайте организации в понедельник, в 21:00 в Нью-Йорке (вторник, 4:00 по московскому времени), также состоялась трансляция постановки. Сейчас спектакль целиком доступен на YouTube. Согласно замыслу, проект не будет повторяться в будущем.

Ранее актер Роберт Де Ниро и другие звезды Голливуда выступили с критикой Дональда Трампа и российских властей. Видео было опубликовано порталом NowThis в твиттере.

«В 2016 году российское правительство напало на нашу демократию», — заявил Де Ниро.

«Они вмешивались в выборы президента огульно и систематически», — вторил ему актер Мартин Шин.

Актеры и музыканты поочередно рассказывают о «тайной операции Кремля» и сговоре Дональда Трампа с правительством России. В подкрепление своих обвинений Де Ниро ссылается на расследование «российского вмешательства» комиссией спецпрокурора США Роберта Мюллера. В конце видео они требуют привлечь Трампа к ответственности за «сговор» с Москвой.

В агитационном ролике также приняли участие исполнитель роли Морфеуса в «Матрице» Лоуренс Фишберн, писатель Стивен Кинг , а также другие деятели американской культуры.

Роберт Де Ниро не раз публично выражал свое недовольство президентом США и проводимой им политики. Так, в январе 2019 года он назвал Трампа расистом и сторонником «превосходства белой расы».

«Он [Трамп] стал еще хуже. Это показало мне, что он — настоящий расист. Я полагал, что он, будучи нью-йоркцем, понимает разнообразие, существующее в этом городе, но он так плох, как я и думал раньше — и даже гораздо хуже. Позор», — отмечал Де Ниро.

В апреле этого года на сайте Министерства юстиции США был опубликован доклад Мюллера, посвященный расследованию «российского вмешательства» в выборы США. Работа комиссии продолжалась с лета 2017 года.

В текста доклада говорилось, что следствию не удалось установить наличие сговора членов предвыборного штаба Трампа с Москвой. Однако документ свидетельствует о том, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы 2016 года.

Президент России Владимир Путин одобрил итог работы Мюллера. По словам российского лидера, доклад объективен и подтверждает, что не было никакого сговора между Россией и действующей американской администрацией.