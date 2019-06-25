«Любовь сносит крышу»: Поргина о «новом» муже

«У меня есть сын, невестка, внуки, пять кошек и четыре попугая. Мне есть чем заниматься», — сообщила она.

Также Поргина усомнилась, что кто-то может превзойти Караченцова, «уникального человека», умом и талантом, а также выразила уверенность, что любовь, которая «сносит крышу и дарит счастье», бывает лишь раз в жизни.

Кроме того, Поргина заявила, что Караченцов «никуда не ушел» — снится ей практически еженочно.

«Говорит: "Ничего не бойся, держись и улыбайся!"», — рассказала вдова.

По словам Поргиной, она думает о супруге все время, и у нее есть ощущение, что Караченцов по-прежнему рядом.

Народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года в результате отказа почек на фоне рака легкого.