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«Любовь сносит крышу»: Поргина о «новом» муже 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина не завела нового мужа и едва ли заведет, рассказала «Собеседнику» она сама.
«У меня есть сын, невестка, внуки, пять кошек и четыре попугая. Мне есть чем заниматься», — сообщила она.
Также Поргина усомнилась, что кто-то может превзойти Караченцова, «уникального человека», умом и талантом, а также выразила уверенность, что любовь, которая «сносит крышу и дарит счастье», бывает лишь раз в жизни.
Кроме того, Поргина заявила, что Караченцов «никуда не ушел» — снится ей практически еженочно.
«Говорит: "Ничего не бойся, держись и улыбайся!"», — рассказала вдова.
По словам Поргиной, она думает о супруге все время, и у нее есть ощущение, что Караченцов по-прежнему рядом.
Народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года в результате отказа почек на фоне рака легкого.
Шоу-бизнес , Людмила Поргина , Николай Караченцов
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