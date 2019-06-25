«Я рыдал»: Алибасов воззвал к обществу

4 июня музыкальный продюсер выпил жидкость для прочистки труб, был доставлен в НИИ имени Склифосовского с ожогами дыхательных путей, желудка и пищевода, 6-го был введен в кому, 11-го очнулся, а 17-го выписан из больницы.

Вчера гастроэнтеролог Виталий Румянцев в беседе с «Комсомольской правдой» назвал отравление Алибасова абсолютной липой. Врач объяснил, что после ожога пищевода четвертой степени, который якобы был диагностирован у продюсера, «очень сомнительно» даже выживание пациента, а выписка через две недели — невозможна.

Также доктор медицинских наук обратил внимание на то, что в тонкую кишку Алибасова не вставлена трубка для питания, что он нисколько не похудел за три недели на строгой диете, а его голос не изменился. Все это должно было произойти при травмах и лечении, полученных продюсером.