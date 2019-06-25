Депутат Верховной рады и представитель делегации из Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Борислав Береза, который в январе этого года толкнул телеведущую Ольгу Скабееву, снова вступил с ней в конфликт и оскорбил. ВГТРК уже опубликовала видео.
Все произошло во время прямого включения с заседания ПАСЕ. Береза прервал интервью Скабеевой с завкафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета Николаем Платошкиным. Журналистка предположила, что парламентарий хочет извиниться за январский конфликт, но тот снова стал ее оскорблять.
«Вы все время упоминаете: «Береза, Береза». Неужели больше ни один мужчина не задевает вас, и больше никого в вашей фантазии нет?», — спросил депутат. После этого Скабеева начала пересказывать зрителям прошлый инцидент, а представитель Киева перевивал ее и пытался задеть.
Прошлый инцидент также произошел в кулуарах ПАСЕ 24 января. Тогда, как напоминает RT, Береза оттолкнул Скабееву во время интервью вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко.