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Диетолог собирается подать в суд на Бари Алибасова 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Александр Мудрац/ТАСС
Бари Алибасов обвинил своего диетолога Марият Мухину в том, что она вкалывает ему наркотические вещества. По словам продюсера, его болезнь появились из-за неё, а не после случайного отравления «Кротом».
Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео
Марият Мухина стала гостьей передачи «Пусть говорят». Диетолог с трудом переживает разразившийся скандал. Бари Алибасов выгнал её из дома после того, как она хотела поставить ему укол. Мухина заявила, что в веществе содержались гормоны, которые помогли бы желудку продюсера не сузится.
Во время передачи диетолог нервничала и плакала, ей не сразу удалось успокоится. Она заявила, что её муж оказался в больнице после трагичных новостей об Алибасове. Супруг лечится от инфаркта.
«Когда Бари выписали из больницы, я переволновалась, но потом успокоилась, ведь он едет в Казахстан. Но вечером звонит помощник, говорит, Бари всех побил, чуть в окно не вышел (…) То, что заявляет Бари, либо бред, либо сознательный ход», — сказала Марият Мухина.
Из-за скандала диетолог переживает за свою репутацию. Она намерена подать в суд на Бари Алибасова. Для этого Мухиной нужно дождаться истории болезни продюсера.
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