Киркоров ответил критикам необычным фото

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Поседел от комментариев. Киркоров выложил необычное фото 

Рамблер 33 минуты назад
Филипп Киркоров отреагировал на критику своего нового клипа «Стеснение пропало» ироничным постом в Instagram.
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Киркоров опубликовал фото, на котором он предстал с седой шевелюрой и бородой, в руках у него выбивалка для ковра.
«Поседел от ваших комментариев. Кто-то еще не посмотрел #стеснениепропало?» — поинтересовался артист под фото.
Клип на песню «Стеснение пропало» собрал смешанные отзывы поклонников эстрадной звезды. Одни похвалили Киркорова за смелость и чувство юмора, другие осудили его за пошлость.
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров
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