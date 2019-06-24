Киркоров ответил критикам необычным фото

Поседел от комментариев. Киркоров выложил необычное фото

Киркоров опубликовал фото, на котором он предстал с седой шевелюрой и бородой, в руках у него выбивалка для ковра.

«Поседел от ваших комментариев. Кто-то еще не посмотрел #стеснениепропало?» — поинтересовался артист под фото.

Клип на песню «Стеснение пропало» собрал смешанные отзывы поклонников эстрадной звезды. Одни похвалили Киркорова за смелость и чувство юмора, другие осудили его за пошлость.