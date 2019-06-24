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Первый канал анонсировал разоблачение Алибасова 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В передаче Дмитрия Борисова "Пусть говорят" на Первом канале разоблачат отравление Бари Алибасова чистящим средством.
Борисов пообещал рассказать, что в действительности произошло с Алибасовым и почему сейчас продюсер обвиняет в случившемся близких людей, в частности, родственников своей жены Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Гости студии выразили недоверие продюсеру, который после тяжелого ожога горла довольно быстро начал снова нормально говорить.
Посвященный Бари Алибасову эфир "Пусть говорят" выйдет на Первом канале 24 июня в 19:50.
Ранее сильно сдавшая Фатеева ужаснулась скандалу с Алибасовым.
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