Первый канал анонсировал разоблачение Алибасова 

В передаче Дмитрия Борисова "Пусть говорят" на Первом канале разоблачат отравление Бари Алибасова чистящим средством.
Борисов пообещал рассказать, что в действительности произошло с Алибасовым и почему сейчас продюсер обвиняет в случившемся близких людей, в частности, родственников своей жены Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Гости студии выразили недоверие продюсеру, который после тяжелого ожога горла довольно быстро начал снова нормально говорить.
Посвященный Бари Алибасову эфир "Пусть говорят" выйдет на Первом канале 24 июня в 19:50.
Ранее сильно сдавшая Фатеева ужаснулась скандалу с Алибасовым.