Первый канал анонсировал разоблачение Алибасова

Борисов пообещал рассказать, что в действительности произошло с Алибасовым и почему сейчас продюсер обвиняет в случившемся близких людей, в частности, родственников своей жены Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Гости студии выразили недоверие продюсеру, который после тяжелого ожога горла довольно быстро начал снова нормально говорить.

Посвященный Бари Алибасову эфир "Пусть говорят" выйдет на Первом канале 24 июня в 19:50.

Ранее сильно сдавшая Фатеева ужаснулась скандалу с Алибасовым.