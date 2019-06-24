«Погубила не эта болезнь»: Менеджер Началовой о лечении певицы в США

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева рассказала изданию Starhit об онкологическом заболевании, которое певица несколько лет назад лечила в США . По словам помощницы артистки, Началова вернулась из-за границы абсолютно здоровой.

По данным издания, после смерти певицы друзья знаменитости заявили, что перенесённое онкологическое заболевание и последующая химиотерапия повлияли на общее состояние здоровья певицы и в результате спровоцировали ослабление иммунитета. Звучали предположения, что Началова перенесла рак. Впрочем, Анна Исаева уверяет, что слухи появились из-за того, что кто-то неправильно трактовал фразу певицы в интервью о том, что она «многое пережила, даже рак». На самом деле, по словам пиар-директора, речь шла о новообразовании на руке артистки, напоминающем шишку.

«В тот момент она находилась в Америке по работе и поспешила обратиться к местным врачам. Доктора сделали анализ и заявили: новообразование действительно нехорошее, именно так начинается рак кожи», — отметила помощница артистки.

Исаева подчеркнула, что американские медики вырезали новообразование, при этом впоследствии не было проведено ни одного курса химиотерапии. О шишке позже певице напоминал только маленький шрам на руке.

«Юлю погубила не эта болезнь, а сепсис, вызванный ранкой на ноге», — подчеркнула Исаева.

Юлия Началова скончалась 16 марта. Причиной смерти певицы стала остановка сердца, не выдержавшего абсцесс и заражение крови.