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Максакова назовет на Первом канале убийцу Вороненкова 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Певица Мария Максакова в эфире программы Дмитрия Шепелева "На самом деле" рассказала, что знает, кто убил ее мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова.
В беседе с авторами передачи она сказала, что у нее есть конкретная версия о том, кто мог покуситься на жизнь мужа. Она также заявила, что могла быть также убита и раскрыла, собирается ли возвращаться в Россию.
Посвященная Максаковой передача выйдет в эфир Первого канала 24 июня в 18:45.
Ранее Мария Максакова заявила о том, что дочь Вороненкова могут залечить до гроба.
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