Максакова назовет на Первом канале убийцу Вороненкова

В беседе с авторами передачи она сказала, что у нее есть конкретная версия о том, кто мог покуситься на жизнь мужа. Она также заявила, что могла быть также убита и раскрыла, собирается ли возвращаться в Россию.

Посвященная Максаковой передача выйдет в эфир Первого канала 24 июня в 18:45.

Ранее Мария Максакова заявила о том, что дочь Вороненкова могут залечить до гроба.