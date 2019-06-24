Максакова назовет имя «нового» убийцы Вороненкова

Экс-депутат Госдумы был застрелен киллером в Киеве весной 2017 года. До недавних пор Максакова придерживалась версии украинского следствия по делу — Вороненков был убит заказу ее бывшего мужа вора в законе Владимира Тюрина

В мае 2019-го певица заявила, что больше не верит в причастность к убийству Тюрина. По ее словам, версия украинцев — «беспардонная, наглая, циничная, отвратительная».

«У меня есть очевидная совершенно версия, которую я считаю единственно возможной», — произносит Максакова в анонсе эпизода «На самом деле», который выйдет в эфир сегодня в 18:45.