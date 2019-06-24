Мария Максакова назовет имя убийцы своего мужа Дениса Вороненкова сегодня в эфире шоу «На самом деле». Об этом свидетельствует трейлер очередного выпуска программы Первого канала.
Экс-депутат Госдумы был застрелен киллером в Киеве весной 2017 года. До недавних пор Максакова придерживалась версии украинского следствия по делу — Вороненков был убит заказу ее бывшего мужа вора в законе Владимира Тюрина.
В мае 2019-го певица заявила, что больше не верит в причастность к убийству Тюрина. По ее словам, версия украинцев — «беспардонная, наглая, циничная, отвратительная».
«У меня есть очевидная совершенно версия, которую я считаю единственно возможной», — произносит Максакова в анонсе эпизода «На самом деле», который выйдет в эфир сегодня в 18:45.
Также певица признается, что ее преследует мысль о том, что она могла быть убита вместе с Вороненковым. В свою очередь, ведущий шоу Дмитрий Шепелев обещает, что сегодня Максакова окажется «впервые лицом к лицу со своими врагами», а один из гостей студии задает артистке вопрос о том, вернется ли она в Россию.