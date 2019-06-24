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Понты и снисходительность: Лоза обрушился на грузин 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Грузия не изменилась с 1980-х — те же понты, та же горделивость, та же снисходительность по отношению к русским. Об этом в своем фейсбуке заявил музыкант Юрий Лоза.
В четверг выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии стало причиной многотысячных акций протеста в стране. В ходе них протестующие грузины винили Россию в оккупации и требовали отставки ряда местных чиновников.
«Вы как хотите, а я туда ни ногой», — сообщил Лоза в субботу, объяснив это боязнью, что «отморозки» с ножами и бейсбольными битами могут выместить на нем свою злобу.
В посте, опубликованном накануне, музыкант повторил обвинение. По его словам, «проамериканская» грузинская молодежь «спит и видит, как бы взять в руки биту и проломить какому-нибудь русскому башку».
Сегодня Лоза, «заканчивая тему», заявил, что в Грузии русских никогда не считали равными. Например, ему коллеги-музыканты на фестивале «Тбилиси-80» продемонстрировали невообразимое количество понтов, а буфетчик «посмотрел как на лоха», когда Лоза попытался получить сдачу с рубля после покупки булки за пять копеек.
«Горделивые местные относятся к нам в лучшем случае снисходительно. Не думаю, что сегодня это мнение поменялось», — подытожил он.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Сергей Гаврилов , Госдума , Грузия
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