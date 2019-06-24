Понты и снисходительность: Лоза обрушился на грузин

Грузия не изменилась с 1980-х — те же понты, та же горделивость, та же снисходительность по отношению к русским. Об этом в своем фейсбуке заявил музыкант Юрий Лоза

В четверг выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии стало причиной многотысячных акций протеста в стране. В ходе них протестующие грузины винили Россию в оккупации и требовали отставки ряда местных чиновников.

«Вы как хотите, а я туда ни ногой», — сообщил Лоза в субботу, объяснив это боязнью, что «отморозки» с ножами и бейсбольными битами могут выместить на нем свою злобу.

В посте, опубликованном накануне, музыкант повторил обвинение. По его словам, «проамериканская» грузинская молодежь «спит и видит, как бы взять в руки биту и проломить какому-нибудь русскому башку».

Сегодня Лоза, «заканчивая тему», заявил, что в Грузии русских никогда не считали равными. Например, ему коллеги-музыканты на фестивале «Тбилиси-80» продемонстрировали невообразимое количество понтов, а буфетчик «посмотрел как на лоха», когда Лоза попытался получить сдачу с рубля после покупки булки за пять копеек.