Пользователи «ВКонтакте» высмеяли актера Роберта Де Ниро, писателя Стивена Кинга и других знаменитостей из США, снявшихся в антироссийском ролике. Американских звезд также уличили в желании пропиариться на теме «российского вмешательства» в президентские выборы в США.
Де Ниро, Кинг, а также Роб Райнер, София Буш и другие американские знаменитости уличили Москву в том, что она «атаковала американскую демократию» и устроила спецоперацию, чтобы «помочь Трампу стать президентом» США. Однако россияне в соцсетях не согласились с мнением звезд.
«Если вы обвиняете Россию во вмешательстве в выборы в США, то у вас с головой не в порядке», — написал Андрюшка Ракитский. «Упоротым русофобам очень хочется верить, что во всем виновата Россия», — согласился Алексей Фролов.
А Константин Колесник назвал актеров, снявшихся в ролике, «бестолковыми» и «малограмотными».
Многие комментаторы предположили, что Де Ниро и его коллеги просто хотят пиара.
«Старички уже мало снимаются, а тут о себе как раз [появилась возможность] напомнить», — заметил Андрей Ардов. Также многие пользователи решили высмеять американских звезд. «Альцгеймер», — написала Милана Зайцева.
А Ника Прокофьева предположила, что причиной такого поведения Де Ниро является «старческий маразм».
Скандал разгорелся после публикации отчета спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы президента США. Расследование, на которое потратили 30 миллионов долларов, никаких результатов не принесло.