В соцсетях высмеяли Де Ниро, снявшегося в антироссийском ролике. «Старческий маразм»

А Ника Прокофьева предположила, что причиной такого поведения Де Ниро является «старческий маразм».

Многие комментаторы предположили, что Де Ниро и его коллеги просто хотят пиара.

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