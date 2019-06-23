Алибасова заподозрили в инсценировке отравления

Коллеги по цеху известного продюсера Бари Алибасова не верят в его отравление и считают, что всё это — хорошо срежиссированный спектакль. Выдают постановку некоторые детали, о которых звёзды поведали в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Телеведущая Эвелина Блёданс однозначно уверена, что история с отравлением Алибасова — это спектакль в духе продюсера. И сделан он ради того, чтобы привлечь к себе внимание.

Молодец, Бари! Что я ещё могу сказать, — подытожила актриса.

Недоумение в артистической среде вызвало и поведение сына, который упорно рассылал видео и фото отца из больницы, словно хотел доказать, что звёздный папа на самом деле отравился.

Посетивший первым Бари Алибасова музыкальный критик Артур Гаспарян отметил, что продюсер во время его визита вёл себя абсолютно адекватно, разговаривал связно. А история с пропавшим котом и вовсе вызвала массу вопросов: куда подевался кот-самозванец? Почему его не показали публике, как и момент передачи вознаграждения и возвращение «беглеца» домой?

Сомнения посеяли и врачи, которые на вопросы журналистов ответили, что после ожога гортани и пищевода нельзя так быстро оправиться и не потерять голос хотя бы частично. К тому же, Алибасова как-то очень рано выписали из больницы. Да и после медикаментозного сна так себя не ведут.

Коллеги по цеху предположили, что если и был разыгран спектакль, то причиной могли послужить негативные высказывания по отношению к сыну Бари Каримовича, в адрес которого отец нелицеприятно высказался в эфире ТВ. Речь шла о том, что сын продюсера бьёт супругу и не даёт ей денег на содержание их общего ребёнка.

Сын музыканта заверил, что отец извинился перед ним, написав пост в соцсетях, где просит прощения. А спектакль это был с отравлением или нет — думайте сами.

Ранее News.ru сообщал, что неадекватное состояние Бари Алибасова вызвано последствиями медикаментозной комы. Такое мнение высказал психиатр Дмитрий Клевцов. Он проанализировал недавнее интервью продюсера и усомнился в том, что всё это может быть обманом.