Шепелеву пришлось нарушить правила авиакомпании из-за собаки Лу

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 22 Июн 2019 в 8:33 PDT Дмитрий Шепелев , как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, отправился в отпуск. На отдых он летает не только вместе с 6-летним сыном Платоном. Шепелев часто с собой берет любимого питомца — собаку по кличке Лу. Правда, по признанию телеведущего, животное плохо переносит авиаперелеты. Как только самолет набирает высоту, Лу начинает лаять и метаться по переноске.

Чтобы успокоить испуганную собаку, Дмитрию приходилось даже нарушать правила авиакомпании. Пассажирам во время полета категорически запрещено вытаскивать своих четвероногих спутников из клеток, но Шепелев брал Лу на руки в надежде утихомирить.

«Стоило мне только приоткрыть замок переноски, мохнатая колбаса проскальзывала через отверстие, в которое едва просочилась бы мышь. По правилам, в полете запрещено доставать животное из клетки. Я прятал несчастную под свитер, скрывал от стюардов за спиной, пихал между креслами» — написал Дмитрий в своем блоге.

Перед очередной поездкой телеведущий по совету ветеринара припас для Лу успокоительное. Но Шепелев все равно переживает за состояние любимого питомца.