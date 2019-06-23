Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шепелеву пришлось нарушить правила авиакомпании из-за собаки Лу 

Teleprogramma.pro + ещё 1 18 минут назад
Фото: @dmitryshepelev
Дмитрий Шепелев, как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, отправился в отпуск. На отдых он летает не только вместе с 6-летним сыном Платоном. Шепелев часто с собой берет любимого питомца — собаку по кличке Лу. Правда, по признанию телеведущего, животное плохо переносит авиаперелеты. Как только самолет набирает высоту, Лу начинает лаять и метаться по переноске.
Чтобы успокоить испуганную собаку, Дмитрию приходилось даже нарушать правила авиакомпании. Пассажирам во время полета категорически запрещено вытаскивать своих четвероногих спутников из клеток, но Шепелев брал Лу на руки в надежде утихомирить.
«Стоило мне только приоткрыть замок переноски, мохнатая колбаса проскальзывала через отверстие, в которое едва просочилась бы мышь. По правилам, в полете запрещено доставать животное из клетки. Я прятал несчастную под свитер, скрывал от стюардов за спиной, пихал между креслами» — написал Дмитрий в своем блоге.
Перед очередной поездкой телеведущий по совету ветеринара припас для Лу успокоительное. Но Шепелев все равно переживает за состояние любимого питомца.
Напомним, недавно исполнилось четыре года со смерти гражданской жены Дмитрия Жанны Фриске. Певица ушла из жизни через пару лет после рождения ребенка. Шепелева не раз осуждали за то, что он не дает родственникам Фриске общаться с Платоном.
Teleprogramma.pro: последние новости
Панин пошутил, что сделал операцию по смене пола Появилось видео скандала между Алибасовым и его лечащим врачом Климова исключила пельмени и сосиски из рациона питания детей
Комментарии1
Шоу-бизнес , Другое , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве поддержали слова Путина об Украине169
«Подождем, пока они созреют»: Путин о США40
«Жену свою продай, а не меня!» Зеленский разозлил украинок363
Украина пригрозила России86
Захарова дала совет президенту Грузии868
Видео
00:37
Украина пригрозила России
Украина В мире
00:25
В Киеве поддержали слова Путина об Украине
Политика В мире
05:37
Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео
США В мире
00:28
Неудачная посадка «Боинга»попала на видео
Происшествия
04:33
«Подождем, пока они созреют»: Путин о США
В мире Политика
07:28
Раскрыта судьба потерявших записку для Путина
Политика
04:09
«Жену свою продай, а не меня!» Зеленский разозлил украинок
Украина В мире
00:45
Радикалы в Киеве перекрыли дорогу гей-параду
В мире Украина
01:54
В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 км»
Политика
01:32
Путин назвал условие успеха
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение