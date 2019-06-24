«Для тупых объясняю»: Слепаков ответил хейтерам

«Для тупых объясняю»: Слепаков резко ответил подписчикам

Резидент Comedy Club Семен Слепаков призвал подписчиков в Instagram «остыть» и научиться отличать сарказм от попытки обидеть. Музыканту пришлось объяснять пользователям шутку о зарплатах врачей.

Ранее комик разместил в своем аккаунте в Instagram фотографию, на котором он стоит в медицинской форме на фоне дорогой иномарки. Надпись, сопровождавшая фото, гласила: "А говорят, у нас врачам мало платят".

Однако пользователи соцсети не оценили шутку, напомнив шоумену о небольших зарплатах врачей, которые спасают жизни людей.

«Первый раз не смешно. Наверное, потому что я врач. Работаю в 3 больницах, в результате набегает хоть какая — то сумма для более— менее нормальной жизни. Недавно нам увеличили зарплату, но по итогу денег заплатили меньше», — написал пользователь var792 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Не смешно. Не надо подчёркивать малообеспеченность основной массы врачей! Врачи работают сутками, спасают жизни, несут ответственность за жизни других. Это если в двух словах. А позволить себе могут Ладу в кредит», — напомнил vladimir_z05.

В свою очередь Семен Слепаков призвал своих подписчиков «остыть», назвав предыдущую запись «сарказмом».

«Для тупых объясняю: иногда говорят одно, а имеют в виду совершенно противоположное. Это называется сарказм. Если вы серьезно думаете, что я хотел обидеть врачей, то у вас проблемы. (…) Но очень радует, что в нашей стране у врачей так много заступников, готовых немедленно схватиться за свои гаджеты и пожертвовать семь секунд драгоценного времени на борьбу с несправедливостью. От этого врачам, конечно, намного легче», — написал артист.

Он также выразил мнение, что врачей его шутка не обидела, так как «у большинства представителей этой профессии с юмором всё в порядке».