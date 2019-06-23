«Я чуть не умер»: Ссора Алибасова с диетологом попала на видео

В Интернете появилось видео стычки Бари Алибасова с врачом. Ролик размещен на Youtube.

Конфликт происходит на лестничной площадке дома, где живет российский продюсер. Свидетелями стали несколько жильцов подъезда и журналисты, общавшиеся с создателем группы «На-На».

По мнению Алибасова, диетолог Марият Мухина неправильно лечила его после отравления чистящим средством.

Во время словесной перепалки мужчина упрекал медика, что она «напичкала его наркотой». В ярости продюсер даже сбросил с себя одежду и остался в одних трусах.

«Ты уже сделала укол, в результате которого я чуть не умер. Я четыре дня лежал в коме после твоих уколов…», — заявил он врачу.

Ранее диетолог вызвала полицию в квартиру Алибасова. Она заявила, что родственники продюсера пытались насильно удерживать его в квартире. Родня, в свою очередь, высказала мнение, что Мухина давала продюсеру психотропные препараты, оказывая ему медуслуги до госпитализации.