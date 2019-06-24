Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Упал с коляски и плюнул в Малахова: Алибасов на шоу «Привет, Андрей!»

Бари Алибасов прибыл на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на канале «Россия» на инвалидной коляске, упал с нее, плюнул в лицо ведущему, а также заявил о покушении на свою жизнь.

4 июня Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб, обжог дыхательные пути, пищевод и желудок и был доставлен в НИИ имени Склифосовского, 6-го был введен в кому, 11-го очнулся, а 17-го выписан из больницы.

22 июня продюсер посетил студию программы «Привет, Андрей!». Туда он был ввезен в инвалидной коляске. Ее толкал молодой человек, а Алибасов в это время рвал руками арбуз.

В какой-то момент коляска опрокинулась. Андрей Малахов и его гости бросились поднимать упавшего продюсера, а когда им это удалось, тот посмотрел на ведущего и плюнул ему в лицо.

После этого Алибасов снял пиджак, вновь посмотрел на Малахова, обнял его и сделал попытку поцеловать. Журналист отпрянул и с улыбкой повел продюсера к столу.