Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

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Упал с коляски и плюнул в Малахова: Алибасов на шоу «Привет, Андрей!» 

Рамблер + ещё 2 14 минут назад
Бари Алибасов прибыл на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на канале «Россия» на инвалидной коляске, упал с нее, плюнул в лицо ведущему, а также заявил о покушении на свою жизнь.
4 июня Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб, обжог дыхательные пути, пищевод и желудок и был доставлен в НИИ имени Склифосовского, 6-го был введен в кому, 11-го очнулся, а 17-го выписан из больницы.
22 июня продюсер посетил студию программы «Привет, Андрей!». Туда он был ввезен в инвалидной коляске. Ее толкал молодой человек, а Алибасов в это время рвал руками арбуз.
В какой-то момент коляска опрокинулась. Андрей Малахов и его гости бросились поднимать упавшего продюсера, а когда им это удалось, тот посмотрел на ведущего и плюнул ему в лицо.
После этого Алибасов снял пиджак, вновь посмотрел на Малахова, обнял его и сделал попытку поцеловать. Журналист отпрянул и с улыбкой повел продюсера к столу.
В ходе программы Алибасов заявил, что отравился не случайно, а был отправлен. Между тем на прошлой неделе в интервью «Московскому комсомольцу» продюсер рассказал, что «16 дней был в логове ОПЕК», где его «избили, четвертовали», внутрь «вставляли палки и крутили их».
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Шоу-бизнес , Видео
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