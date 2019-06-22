Алибасова могли накачивать наркотиками

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«Пичкала меня психотропными препаратами»: Алибасов отказался от услуг диетолога 

Рамблер + ещё 1 18 минут назад
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что продюсер решил отказаться от услуг диетолога продюсера Марият Мухиной, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Конфликт с Мухиной возник из-за ее слов о том, что Алибасов не получает квалифицированную помощь врачей, его не кормят и насильно удерживают в квартире. Все эти заявления были сделаны в присутствии журналистов в подъезде дома, где живет Алибасов.
«Алибасов и его родственники опровергли данное заявление и вызвали полицию, так как в подъезде наблюдалось скопление людей и журналистов», — рассказал Горжанкин.
По словам родственников продюсера, диетолог проявляла интерес к документам на недвижимость Алибасова и даже побывала в его квартире с адвокатом, когда он находился в недееспособном состоянии.
Сам Бари Алибасов предположил, что врач могла накачивать его психотропными препаратами.
«Диетолог оказывала мне услуги до моего попадания в НИИ им. Склифосовского и после выписки. Я не исключаю версию того, что она уже давно пичкала меня какими-то психотропными препаратами, которые могли угрожать моей жизни и здоровью», — не исключил Алибасов.
По его словам, он собирается разобраться в этом и сдал анализы на наличие психотропных веществ, по результатам которых он продумает свои дальнейшие действия в отношении Мухиной.
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Шоу-бизнес , Видео , Бари Алибасов , Радиостанция "Говорит Москва"
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