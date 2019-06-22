Совсем плоха? Хлебникова ошарашила Алибасова своим видом

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова приняла участие в программе «Привет, Андрей!» Андрея Малахова, посвященной выписке из больницы продюсера Бари Алибасова.

«Как ты мог? Убила бы. Ты же знаешь, что Андрея [Логинова — первого мужа певицы] нет [в живых]», — обратилась к Алибасову Хлебникова, как только появилась в студии.

Однако наибольшую тревогу у присутствующих вызвал внешний вид самой исполнительницы. «Марина! Что с вами?! Вы не узнаваемы», — посетовал бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев , ранее назвавший историю с отравлением Алибасова «пиаром».

Что касается самого героя ток-шоу, то в коротком ролике к выходу программы Малахов заявил, что Алибасов до встречи с Хлебниковой якобы не мог вспомнить, кто это. Известно, что после того, как артист по ошибке выпил средство для очистки труб вместо сока, у него начались серьезные провалы в памяти. Так, 11 июня его сын, Бари Алибасов-младший сообщил, что после выхода из медикаментозного сна отец «ничего не помнит».

«Долгожданная новость. Отец проснулся. Сейчас это самое главное. Правда, пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. Даже то, что он Бари Алибасов — полная амнезия. Конечно, это страшно. Надеюсь, отец все-таки придет в себя», — цитирует его сайт kp.ru.

По данным «Вести», в студии передачи Алибасов появился в коляске в сопровождении артистов группы «На-на». Отмечается, что уже в начале программы продюсер удивил гостей тем, что не смог узнать своих близких.

Отметим, что Хлебникова во второй половине 80-х годов была участницей ансамбля Алибасова «Интеграл».

Ранее Хлебникова отреагировала на обвинения коллеги Александра Медведева (Шуры) в алкоголизме.

В эфире YouTube-шоу блогера Анастасии Ивлеевой артист заявил, что их общий знакомый отправил ему недавнюю фотографию певицы. Нездоровый внешний вид сильно похудевшей звезды 90-х шокировал Шуру, и он сделал вывод, что Хлебникова страдает от пагубной зависимости.

«Это бредятина! Саша Медведев — мой приятель, мы в очень хороших отношениях, но он не такой большой друг, чтобы говорить обо мне объективно. Значит не друг, а какой-то враг. Честно сказать, я не имею понятия, почему Саня так сказал… На него не похоже. Для меня это бомба! Наверное, у каждого человека свои резоны», — приводит ее слова Teleprogramma.Pro.

Она отметила, что певцу следовало ей позвонить, прежде чем делать такие громкие заявления.

«Могу сказать только, что если бы Саша беспокоился обо мне, он бы позвонил. А он предпочел помочь тем, что пришел в студию шоу. У меня три телефона — городской, для интернета, и тот, который знают журналисты. Они включены 24 часа в сутки. Взял бы и позвонил. Мало ли, кто и что ему прислал», — заявила певица.

Отвечая на претензии Хлебниковой, пиар-агент Шуры Павел Депершмидт объяснил выдвинутое его подопечным обвинение в алкоголизме заботой и беспокойством о здоровье давней знакомой.

«Завтра у Шуры большой сольник, подготовка к которому занимает много времени, а потом мы улетаем, поэтому поговорить с ним невозможно. Могу сказать, что Шура не связывался с Хлебниковой после эфира. Когда-то они дружили, но уже очень давно не виделись», — прокомментировал он.