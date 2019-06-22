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Тимати заработал миллионное состояние на торговле бургерами 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Тимати не скрывает, что музыка для него стала весьма прибыльным бизнесом. Приносят главе Black Star доход и другие его деловые проекты — автомойки, студии тату, выпуск одежды и, конечно, бургерные, которые открылись уже во многих крупных городах страны.
Сеть фастфуда оказалась популярной в народе, за бургерами Тимати, бывает, выстраиваются очереди. Прибыль от каждой из торговых точек достигает 45 миллионов рублей в месяц. Несмотря на то, что выручку от предпринимательской деятельности рэпер делит со своими друзьями и соратниками Пашу и Вальтером, в 2018 году ему удалось занять 17 место в списке самых состоятельных российских звезд.
«Я строю одну из самых мощных в России компаний не для того, чтобы в семьдесят лет это было основным источником дохода. Не собираюсь до пенсии быть на сцене и зарабатывать только этим», — рассказывал исполнитель.
Только за прошлый год Тимати заработал 4,5 миллиона долларов. Несмотря на внушительное состояние, артист принимает активное участие в раскрутке своих бургерных. Он появляется на открытии каждой точки и угощает первых посетителей собственноручно приготовленными блюдами.
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Шоу-бизнес , Тимати
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