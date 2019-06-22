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«Я плюнул и уехал»: Пенкин об инциденте во Внуково 

Рамблер 18 минут назад
Российский певец Сергей Пенкин рассказал свою версию инцидента в аэропорту Внуково, когда его не пустили на борт рейса, летевшего в Минеральные Воды, передает телеканал «Звезда».
Как сообщали СМИ, представители авиакомпании Utair решили не пропускать его в самолёт из-за того, что артист был пьян.
Однако, по словам Пенкина, он просто устал ждать вылета, который авиакомпания отменяла трижды.
«Последний вылет должен был быть в четыре утра. Я плюнул и уехал», — сказал Сергей Пенкин.
По его словам, в Минводы он летел со своей вокальной школой на гастроли. Однако в итоге поездка сорвалась, и теперь он намерен подать в суд на авиакомпанию, по вине которой, как считает Пенкин, это и произошло.
Шоу-бизнес , Видео , Сергей Пенкин , Международный аэропорт Внуково , ЮТэйр , ТК "Звезда"
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