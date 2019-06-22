«Я плюнул и уехал»: Пенкин об инциденте во Внуково

Как сообщали СМИ, представители авиакомпании Utair решили не пропускать его в самолёт из-за того, что артист был пьян.

Однако, по словам Пенкина, он просто устал ждать вылета, который авиакомпания отменяла трижды.

«Последний вылет должен был быть в четыре утра. Я плюнул и уехал», — сказал Сергей Пенкин.

По его словам, в Минводы он летел со своей вокальной школой на гастроли. Однако в итоге поездка сорвалась, и теперь он намерен подать в суд на авиакомпанию, по вине которой, как считает Пенкин, это и произошло.