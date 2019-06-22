«Это чушь собачья»: Алибасов записал видеообращение

Сообщения о том, что он якобы голодает, Алибасов назвал дурацкими слухами и «чушью собачьей».

«Я здоров и чувствую себя прекрасно. Это чушь собачья», — сказал Алибасов.

По его словам, пока он в основном ест детское питание и каши.

«Вчера на ночь глядя съел полтарелки гречневой каши, что мне наконец-то пришлось по душе», — поделился он, уточнив, что все рекомендации по питанию получает от врачей НИИ Склифосовского.

В начале лета Алибасов был госпитализирован в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского с ожогом пищевода, желудка и дыхательных путей, полученных после отравления жидкостью для прочистки труб. 17 июня его выписали из больницы. За это время продюсер успел сделать множество скандальных заявлений, в частности, на тему того, что лишает своего сына наследства, а также о том, что он не исключает, что диетолог Марият Мухина накачивала его психотропными препаратами.